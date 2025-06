De Giovanni: "Tanti fegati scoppiano per la scelta di Conte. Cosa mi aspetto dal mercato"

"Con la permanenza di Conte, stiamo assistendo ad una metamorfosi di Napoli, che ci coglie quasi in contropiede. Napoli - ha detto lo scrittore Maurizio De Giovanni Radio Marte in 'Marte Sport Live' - è diventata un luogo trainante per l'economia non solo regionale ma anche nazionale, sta proponendo delle bellezze e delle identità notevoli: la festa scudetto, l'assegnazione della Coppa America che è un fatto enorme che può far cambiare faccia alla città e migliorarla anche dal punto di vista delle strutture, lo dimostrano in modo inequivocabile. lo scudetto s'innesta in questo quadro.

Il 4º scudetto a mio parere si avvicina al primo, non solo perché è stato combattuto punto su punto, non solo perché il Napoli è un outsider, o perché ha dovuto lottare contro tutto e tutti. Ma anche perché pone la città In una posizione di assoluta preminenza in Italia ed il Napoli come una realtà appetibile anche per un allenatore di primo livello. Sento quasi il suono di tanti fegati che scoppiano perché Conte è rimasto, mentre in molti lo davano già altrove. Il lavoro di Conte è stato ottimo anche perché lo ha ottenuto con una rosa che era 5ª in Italia per monte ingaggi. Inoltre, la società ha deciso cosa fare da grande e che ruolo vuole avere anche nel panorama internazionale. Dal mercato mi aspetto essenzialmente giocatori adatti alle idee di Conte, che è un allenatore che vuole vincere subito, non accetta giocatori prospettici, ma vuole giocatori subito pronti e da lanciare immediatamente. Sono certo che il Napoli si adeguerà alle richieste del suo allenatore.".