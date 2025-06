Gigi D'Alessio sui social: "Tornare al Maradona è indescrivibile! Grazie Napoli!"

Doppia data napoletana per Gigi D'Alessio, ieri e oggi in concerto al Maradona. Il cantante sui social ha scritto: "Ogni palco è speciale, ma tornare allo Stadio Maradona dopo 9 anni… è qualcosa di indescrivibile! Avrei voluto far stare ognuno di voi al mio posto, anche solo per un istante, per farvi provare la meraviglia che ho sentito ieri sera. Un’emozione che porterò nel cuore per sempre ? Grazie casa, grazie Napoli, grazie vita mi’!".

Ieri sul palco sono saliti e si sono divertiti anche i giocatori del Napoli Politano e Ngonge.