Chiariello: "Meret rinnova!", e dà l'identikit del futuro colpo in porta

"Napoli su Donnarumma non poteva che essere una favola. Mettiamo i piedi per terra. Il Napoli sta rinnovando Meret e sta cercando un altro portiere competitivo. Non una semplice riserva". Lo ha detto in diretta a Radio Crc Umberto Chiariello dopo l'intervento dell'agente di Donnarumma che ha negato contatti con il club azzurro.

Accostati al Napoli in questi giorni Milikovic Savic del Torino, Kepa del Chelsea e ora anche Suzuki del Parma, tutti portieri di valore seguiti dal Napoli. Al momento c'è Scuffet come vice ma dovrebbe tornare al Cagliari che, a sua volta, può riscattare Caprile proprio dal Napoli. Veri e propri intrecci in porta, dunque, in questi giorni.