De Laurentiis jr fiducioso: "Dispiaciuto per il ko del Napoli ma non è finita"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, ha parlato ai microfoni di DAZN: "Secondo me è ancora tutto aperto, è un campionato fantastico. Ogni domenica tra me e mio padre ci mandiamo l'in bocca al lupo. Mi è dispiaciuto molto per ieri (dopo il ko del Napoli), è un gran peccato. Ma ancora mancano tante partite ed è ancora tutto aperto".