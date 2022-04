De Laurentiis jr: "Vendere Napoli o Bari? C'è ricorso in atto, aspettiamo..."

Il Bari esulta per la promozione in Serie B ma ritorna il tema della multiproprietà coi pugliesi che potrebbero essere promossi la prossima estate

TuttoNapoli.net

Il Bari esulta per la promozione in Serie B ma ritorna il tema della multiproprietà coi pugliesi che potrebbero essere promossi la prossima estate. Luigi De Laurentiis, figlio di Aurelio e patron del club pugliese, ne ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "C’è un ricorso in atto, a proposito della scadenza fissata (giugno 2024, n.d.r.) dalle istituzioni del calcio. Fin tanto che certi percorsi non saranno ben illuminati, è difficile sbilanciarsi. Abbiamo investito il massimo in Serie D e in C, ma poi ci hanno tagliato le gambe con l’obbligo di cedere una delle due società calcistiche del gruppo. Mi sembra lampante".