De Luca: "Contagi in calo, c'è ancora qualche imbecille che non rispetta regole"

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha parlato durante la sua informativa settimanale: "I contagi sono in calo, per fortuna c'è una percentuale di imbecilli che non ha rispettato le regole di prudenza e di contrasto al Covid. Mi auguro che questa percentuale di imbecilli, movida irresponsabile, attività private contro le norme, si riduca non dico a zero ma a percentuali minime.

Cominciamo a respirare, ma raccomando sempre di essere prudenti. Dobbiamo avere senso di responsabilità perché molte delle norme che saranno previste a livello nazionale sono ridicole e non le controllerà nessuno".