De Luca: "Conte è un combattente, ma non aspettiamoci miracoli"

"Bella notizia l'arrivo di Antonio Conte da allenatore del Napoli, parliamo finalmente di cose di sostanza, oltre questa campagna elettorale". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine della presentazione dell'iniziativa "La primavera di Caivano".

"Ovviamente io metterei in guardia la tifoseria, tutti quanti noi non aspettiamoci miracoli domani mattina. Va ricostruito in qualche modo un percorso sportivo del Napoli e Conte credo che sia la persona giusta, è un uomo di temperamento, è un combattente. Poi, almeno dal punto di vista della mia piccola filosofia sportiva, è anche capace di fare il catenaccio, che a me piace molto come sapete. Il calcio fantasioso, effervescente, olandese, è bellissimo. Devo dire che da questo punto di vista il Napoli dello scorso campionato è stata una squadra fantastica, veramente a livello del miglior Brasile e dell'Olanda di Van Basten. Però sono eccezioni. In genere nei campionati bisogna anche saper fare le trincee. Da questo punto di vista Conte mi pare apprezzabile".