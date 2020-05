De Luca: "Il New York Times ci indica come località ideale per il turismo, Campania sicura!"

Mentre l'Italia cerca di riaprire in maniera sicura, favorendo la ripresa dell'economia interna, la speranza guardando al futuro è sicuramente legata al turismo, alla possibilità di rivedere le strade del Belpaese piene di turisti che possano far si che l'intera nazione possa riprendere la propria marcia. A citare proprio il Sud Italia è il New York Times, che pone la Costiera Amalfitana come immagine di apertura di un articolo riguardo le mete turistiche che potrebbero accogliere nuovamente i turisti nelle prossime settimane.

A citare l'articolo anche il Governatore Vincenzo De Luca, che ne ha parlato cosi sui social: "In questo articolo, il New York Times individua la Costiera Amalfitana – e in generale la Campania e tutto il Sud Italia - tra le dieci località nel mondo che questa estate possono tornare ad essere meta turistica grazie ai numeri molto bassi dei contagi.

Stiamo riaprendo tutto: vogliamo promuovere il turismo nella nostra bellissima regione, garantendo il massimo standard di sicurezza.

Campania Divina, Campania Sicura".