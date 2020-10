De Luca profetico: "Immaginatevi una settimana dopo Juve-Napoli, Ronaldo positivo"

Cristiano Ronaldo è positivo al Covid-19, sembrano profetiche le parole del Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Venerdì scorso a riguardo del caso Juve-Napoli, De Luca aveva parlato dei bianconeri con toni durissimi. "Chi non ha lealtà e onore non può parlare di sport, deve parlare di altre cose. Non sono neanche arrivati i ringraziamenti che dovevano essere rivolti all'Asl e al Napoli perché abbiamo evitato di contagiare Ronaldo. Provate a immaginare: tutti positivi, di virus e di spirito a fare l'incontro di pallone poi magari dopo una settimana Ronaldo ha conquistato i titoli del New York Times. Per la gloria dell'Italia".