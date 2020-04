De Luca: "Quasi 3mila contagi, ma per fortuna pochi ricoveri. C'è una spiegazione..."

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato su Facebook: "Ieri ci sono stati 221 nuovi contagi, in totale 2677 le persone contagiate. Abbiamo raddoppiato i tamponi, siamo quasi a 20mila, solo ieri 1833. Per fortuna non sono cresciuti i ricoveri nelle terapie intensive sui 2677 contagiati. E' molto probabile che il virus in questi 40 giorni abbia già perduto una parte della sua aggressività, ma sono solo ipotesi tutte da verificare. Questo è un elemento positivo da tener conto".