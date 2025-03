De Luca su restyling Maradona: "Non siamo Banca d'Italia, già spesi 30mln per le Universiadi"

"Abbiamo già investito oltre 30 milioni in occasione delle Universiadi per ristrutturare lo stadio Maradona". Così parla Vincenzo De Luca, governatore della Campania, stimolato dalla stampa sulla questione del restyling dell'impianto di Fuorigrotta: "È stato fatto un investimento importante, del resto è un impianto di proprietà del Comune. Non sono aggiornato sulle valutazioni che si stanno facendo.

Lavori per Euro 2032? Valuteremo con la massima disponibilità un'eventuale collaborazione, però abbiamo bisogno di una interlocuzione certa. L'attuale localizzazione dello stadio sapete che è a margine di Bagnoli e dei Campi Flegrei: è in area delicata, non compete a noi e comunque non siamo la Banca d'Italia".