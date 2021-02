De Maggio a Venerato-Tosto: "Gattuso non ha l'immunità, gestione Rrahmani sbagliata!"

Nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Valter De Maggio ha criticato la gestione di Rrahmani da parte di Gattuso nell'ambito di una discussione con Venerato e Tosto: "Io stimo Gattuso, come voi, ma l'immunità non ce l'ha: Rrahmani non poteva fare un minuto prima delle assenze di Koulibaly e Manolas o il Covid? La gestione di Rrahmani, un giocatore forte, è stata sbagliata e poi l'hai dovuto schierare quando non era pronto ed inserito. Difesa a 3? Allora glielo dica a Giuntoli che gli prende tutti quelli che giocano a 3, anche se lui in nazionale gioca a 4".