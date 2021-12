De Maggio: "ADL ha ricompattato l'ambiente e cancellato la delusione dai volti degli azzurri"

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione da lui condotta 'Radio Goal': "Le parole di De Laurentiis negli spogliatoi nel post-partita sono state molto importante perché hanno ricompattato l'ambiente, cancellando dai volti dei calciatori la delusione per la sconfitta contro lo Spezia. Gli azzurri restano terzi, d'altronde, in piena lotta per il piazzamento in Champions. La delusione dei tifosi è comprensibile, ma il campionato è ancora lungo".