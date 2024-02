De Maggio: "Al Napoli serviva un difensore! Natan non lo schiera nessun allenatore..."

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso della trasmissione 'Radio Goal'

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Fu un errore puntare su un giovane come Natan per sostituire Kim, tant'è che Garcia non lo schierava, Mazzarri non lo schierava e Calzona per ora non lo schiero. Io comincio a pensare che a gennaio bisognava intervenire.

E' stato fatto un errore di valutazione, hanno pensato che uno vale l'altro, che Natan è uguale a Kim, che Cajuste è ugualmente a Elmas. Ma non è così. Facciamo un parallelismo cinematografico. Uno non vale uno. Se fai un film con Benigni quel film può essere candidato all'Oscar, se lo fai con un altro è sicuramente più complicato che accada".