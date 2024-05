De Maggio al Napoli: "Zielinski merita una passerella! Se non lo salutate..."

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Ho un messaggio da mandare al Calcio Napoli, so che questa trasmissione viene ascoltata per intero dal Calcio Napoli. Riferite che sarebbe molto bello, di grande classe, organizzare una passerella in onore di Piotr Zielinski.

E’ un ragazzo serissimo, ha vissuto a Napoli per otto anni, è un uomo vero. Mi auguro che il Napoli organizzi qualcosa di altissimo livello per un abbraccio collettivo a Piotr Zielinski e se avessero la certezza che anche Osimhen andrà via, lo dovranno fare anche per Osimhen. Se il Napoli non dovesse farlo inizierò a pensare che non sia una società di grande livello”.