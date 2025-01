De Maggio, appello alla SSC Napoli: “Bisogna organizzare un open day al Maradona”

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Mi piacerebbe che in queste ultime diciassette settimane il Napoli organizzasse un allenamento a porte aperte al Maradona dopo le bellissime scene dell’accoglienza riservata alla squadra dai tifosi a Capodichino. Mi auguro che la società organizzi un open day al Maradona in modo che si possa andare in 50mila a sostenere la squadra.

Conte col megafono? Sono pazzi quelli che lo criticano, lui si è fatto dare il megafono perchè erano le 3 di notte e voleva ringraziare i tifosi a nome di tutta la squadra. Chi ci vede qualcosa di strano è perchè se la fa addosso (scherza ndr.)”.