De Maggio bacchetta Giuntoli: "Si è dimostrato debole! Doveva mostrare fermezza sul ritiro"

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, bacchettando Cristiano Giuntoli: "Giuntoli si è dimostrato debole, è bravissimo sotto il punto di vista sportivo, ma quando c'è stata la questione del ritiro avrebbe dovuto mostrare la fermezza di dire ai giocatori che era giusto andare in ritiro. Mi hanno detto che si è offeso per queste mie parole, mi dispiace ma io dico quello che penso. Quando ho da dire una cosa la dico io, non vado a dirlo ad altri, non faccio chiamare l'ufficio stampa, quando ho da dire lo dico io".