De Maggio: "Conte 'Normal One', gira in città senza problemi. Mi dicono una cosa"

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal: “Per anni abbiamo mitizzato Mourinho definendolo Special One, ma Conte è un Normal One perché vive tutto con la normalità. Conte è andato a cena in diversi locali di Napoli, poi cammina con normalità per la strada. Ho scrutato nel Conte privato e mi dicono che si sia innamorato di Napoli.

Poi sono andato a chiamare i suoi amici di Bari, di Siena, di Torino e Milano per farmelo raccontare. Mi hanno detto che è una persona normalissima, è uno che vuole scoprire la città, la cucina tipica e l’essenza della città. Conte ha scelto di vivere in città ed avendo preso casa mi dà un senso di appartenenza diverso".