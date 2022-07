De Maggio critico: "Napoli indebolito e non si sa neanche la data per la campagna abbonamenti"

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso della trasmissione 'Radio Goal'

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Il Napoli ad oggi si è indebolito, perché sono arrivati Kvaratskhelia e Olivera al posto di Insigne e Ghoulam, sì, ma Mertens, Ospina e Koulibaly non sono stati ancora sostituiti. La Roma, nel frattempo, prende Dybala. Poi non sorprendiamoci se lì fanno 40 mila abbonamenti e qui non si sa neanche quando questa campagna abbonamenti sarà lanciata".