De Maggio: "Di Biagio mi ha deluso, ingiustificabile l'esclusione di Luperto!"

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal: "Di Biagio mi ha molto deluso, non capisco e non giustifico l'esclusione di Luperto. Ha fatto tutto il percorso, da protagonista, non capisco perché non possa giocarsi questo Europeo Under 21. Insigne? Oggi è il corrispettivo di Baggio, Totti e Del Piero per la Nazionale, ossia il giocatore di maggior talento".