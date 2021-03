De Maggio: "Direzione incredibile di Marini, non ha fischiato l'unico rigore che c'era!"

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del pareggio tra Sassuolo e Napoli nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Abbiamo visto delle decisioni incredibili. Il mancato rigore sulla sterzata di Politano, se non l'ha visto Marini perché non l'hanno visto al VAR? Sono stati assegnati tre rigori e l'unico che c'era è quello che non è stato assegnato. Ha dell'incredibile la direzione di gara di Marini. Ma l'arbitro è l'alibi dei perdenti: il Napoli non meritava di essere avanti 3-2, ma a quel punto non si poteva pareggiare".