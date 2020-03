De Maggio: "I medici non fanno i tamponi e i calciatori sì, è una vergogna!"

"I medici non fanno i tamponi e i calciatori sì, è una vergogna". Lo ha detto Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ai microfoni di Radio Goal. Il conduttore si è sfogato in questi giorni difficili con il contagio da Covid-19 che purtroppo avanza senza fermarsi: "Tutti dovremmo avere gli stessi diritti, soprattutto chi è in prima linea" le sue parole. Nei giorni scorsi diversi calciatori, anche asintomatici, hanno effettuato test, come Maldini, padre e figlio, mentre ci sono tanti medici e non solo, con sintomi, che sono ancora in attesa. Un paradosso evidente.