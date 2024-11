De Maggio: "Il fuoco nemico vuole mettere pressione a Conte! Troppo chiedergli lo Scudetto"

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Bisogna ascoltare Conte con la massima attenzione, lui ha l’esperienza tale per non essere mai banale. Se Conte dice che l’obiettivo è l’Europa e che ci vuole del tempo va ascoltato. Conte ha un contratto di tre anni e chiedergli lo scudetto è troppo, ma nei tre anni può arrivare e arriverà. Però nei tre anni, non per forza al primo.

Il fuoco nemico vuol mettere pressione a Conte che è uno esperto e navigato. Conte sa che ha una squadra forte, sa però anche che l’anno scorso è successo ciò che è successo, sa che Napoli è una piazza umorale e punta l’obiettivo che è la Champions. Non vuole che si generi confusione. Lukaku? E’ appesantito, ma piano piano tornerà sui suoi standard”.