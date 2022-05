De Maggio: "Il Napoli mi dice che Bernardeschi è solo suggestione, ma è forte e lo vorrei"

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato di Federico Bernardeschi nel corso della trasmissione 'Radio Goal'.

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato di Federico Bernardeschi nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Il Napoli mi dice che Bernardeschi è soltanto una suggestione, ma io spero che arrivi. E' forte, prenderlo a zero sarebbe un colpo. Si tratta di un calciatore della Nazionale, protagonista all'Europeo. Non mi interessa da quale squadra provenga, a me piacciono i calciatori forti e sono contento se il Napoli li prende".