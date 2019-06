De Maggio: "Insigne resterà, James può arrivare a prescindere e vuole Napoli"

Lorenzo Insigne via per far spazio a James Rodriguez? No, secondo Radio Kiss Kiss Napoli. Il direttore Valter De Maggio si è espresso sui due affari tramite il microfono di Radio Goal: "PSG su Insigne? A noi risulta che Lorenzo sta benissimo, che non sono arrivate offerte e che comuqnue non si muoverà. James Rodriguez ha la volontà di giocare a Napoli con Ancelotti ed è stato anche affascinato dalla città".