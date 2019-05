De Maggio insiste: "Dicono Juve o Milan, io resto convinto che Sarri andrà alla Roma"

“Qualcuno mi dice che Sarri andrà alla Juve, altri mi dicono che andrà al Milan. Io resto convinto che il futuro di Maurizio sarà alla Juventus”. Parla così ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio in relazione al futuro dell’ex tecnico del Napoli che pare destinato a lasciare il Chelsea per fare il suo ritorno in Italia.