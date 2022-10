De Maggio: "Kvaratskhelia è più forte di Baggio, da oggi sarà il Divin Kvara”

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di Radio Goal

Si sprecano ormai i paragoni per Khvicha Kvaratskhelia. Il talento classe 2001 del Napoli ha avuto un impatto devastante in Serie A e in Champions League e sono tanti gli accostamenti. A questo proposito Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal si è così espresso: “Si è scritto Kvaravaggio, Kvaradona, KvaraBaggio, ma secondo me Kvaratskhelia è più forte di Roberto Baggio. E’ chiaro che siamo all’inizio, ma per me il georgiano è più forte di Baggio. Da oggi in poi lo chiamerò il Divin Kvara".