De Maggio: "Lukaku non è diventato un brocco, ci vuole equilibrio come chiesto da Conte”

"Credo che Conte abbia sempre detto con chiarezza che l’obiettivo del Napoli è quello di tornare in Champions".

Nel corso di 'Radio Goal', è intervenuto il direttore di Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio: "Qualcuno mugugna dopo il ko con l’Atalanta, ma credo che ci voglia equilibrio. Se Lukaku dopo il gol col Milan era l’attaccante più forte del mondo, non credo che sia diventato un brocco perché Hien ha fatto una super prestazione. Se Meret aveva fatto fin qui prestazione da applausi, non può diventare la causa della sconfitta. Ci vuole equilibrio, è quello che vuole Conte, l’ha chiesto in tempi non sospetti.

Credo che Conte abbia sempre detto con chiarezza che l’obiettivo del Napoli è quello di tornare in Champions. Capisco la delusione perché si è persa una partita, ma alimentarla mi sembra eccessivo. Eccessivo perché il Napoli ha perso una partita, l’ha persa con l’Atlanta e nonostante questo è ancora primo in classifica. Quindi quella sconfitta non deve lasciare scorie in vista di San Siro ma più in generale del prosieguo del campionato”.