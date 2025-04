De Maggio: "Mai visto un allenatore che vive Napoli come Conte! L'ho incontrato a Chiaia..."

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “L’altro ieri ero nel quartiere di Chiaia ed ho incontrato Antonio Conte che passeggiava in strada sereno e sorridente insieme a sua moglie. Non mi era mai successo di incontrare per strada l’allenatore del Napoli, eppure ne ho conosciuti tantissimi. Ci tengo a sottolineare la normalità con cui Conte vive la città, il suo sorriso mi ha lasciato una gioia".

