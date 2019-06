De Maggio: "Mi dicevano che Callejon potesse andare al Villarreal, ma lo escludo a prescindere"

Non sono previste cessioni eccellenti in casa Napoli, a meno che non arrivino offerte davvero irrinunciabili. Valter De Maggio ha parlato anche di addii nel suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Mi avevano detto di una possibilità di un trasferimento di Callejon al Villarreal, ma ho fatto delle verifiche e lo escludo a prescindere. Questo rumor non è confermato. Il Napoli ripartirà dai suoi top, aggiungendo a loro altri top".