De Maggio: "Napoli al 55%, ma ci siamo imborghesiti! Pensavate fosse arrivato Padre Pio?"

vedi letture

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Quello col Milan sarà un test attendibile per rispondere a chi dice che il calendario del Napoli sia stato facile fino ad oggi. Il Napoli ora è primo ed ha la miglior difesa della Serie A, ma il percorso è fatto di trentotto tappe. Dire che il Napoli abbia fatto male col Lecce non me la sento, c’è un rigore su Politano. Il Lecce è venuto qui a chiudersi in fondo. Le prossime quattro partite ci diranno che Napoli è.

Ma non è che ci siamo imborghesiti? Che pensavate che fosse arrivato Padre Pio? Il Napoli è primo e i numeri non smentiscono. Il Napoli non è bellissimo, ma vince. Magari fra quattro o cinque partite vedremo cose molto più interessanti. Il Napoli, al momento, è al 55% della condizione. Conte è partito per gradi, il mercato è stato completato al fotofinish per via della situazione Osimhen”.