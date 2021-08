De Maggio: "Napoli totalmente fermo sul mercato, ma non ha ceduto nessuno. L'Inter invece..."

Valter De Maggio, direttore di ‘Radio Goal’, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiis Napoli: “Il Napoli è totalmente fermo sul mercato. Dobbiamo essere molto chiari con i nostri ascoltatori, fino alla fine di agosto il Napoli non farà nessun altro acquisto se non verrà prima ceduto qualche giocatore. Poi negli ultimi giorni del mercato potrebbero essere fatte delle operazioni stile Bakayoko dell’anno scorso. I tifosi son delusi, ma finora il Napoli non ha ceduto nessuno, numericamente non manca di altri giocatori anche se si devono aspettare i recuperi di Ghoulam e Demme. Pensate all’Iter, cosa dovrebbero dire i suoi tifosi dopo la cessione di Lukaku?”