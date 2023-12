De Maggio: “Natan non è all’altezza! Dicevano che non giocava per la lingua, quante ca**ate!”

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato a Radio Goal:

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato a Radio Goal: “Natan è stato comprato come sostituto di Kim, ma mi sono permesso di dire che non è pronto per una squadra campione d’Italia. Gli auguro di migliorare, ma oggi non è all’altezza ed il Napoli avrebbe dovuto prendere un difensore esperto al posto di Kim. Dicevano che Natan non giocava perchè non conosceva la lingua, ma erano della ca**ate clamorose. Kim non parlava l’italiano e diventò determinante dopo pochi giorni”.