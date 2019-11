De Maggio: "Non ci ho dormito, ma non so come uscirne. Serve la mano di ADL e Ancelotti..."

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal: "Stanotte mi sono svegliato, erano le 5:32, e pensavo "Come se ne viene fuori da questo momento del Napoli?". La situazione non è bellissima, la squadra dovrà fare di tutto per arrivare tra le prime quattro e superare il turno in Champions League. Io francamente non ho trovato la soluzione. E' un momento delicato, servirà la mano di De Laurentiis e Ancelotti".