De Maggio risponde ai critici: "Insigne è il migliore d'Italia, non lo dico io ma il ct Mancini!"

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal' ha difeso Lorenzo Insigne a spada tratta contro le critiche arrivate nelle ultime settimane: "Ci sono rimasto molto male per le critiche a Lorenzo. Ritengo che ci sia un'avversità assurda verso Insigne. Non voglio fare paragoni, altrimenti torniamo sempre alla solita storia del 'De Maggio ha detto che Insigne è come Totti'. Chi è il talento del calcio italiano? Chi indossa la maglia numero 10 della Nazionale? Non lo dico io, la dice Roberto Mancini che gli assegna quel numero. Il numero 10 anche lui, Mancini, amato dalla Sampdoria. Perché a Napoli si discute Insigne?. E' il calciatore più forte che abbiamo nell'Italia".