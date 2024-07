De Maggio: "Rivoluzione a centrocampo, si stanno per chiudere quattro affari"

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Il Napoli potrebbe fare una rivoluzione a centrocampo con Gaetano e Cajuste in uscita e Brescianini e Gilmour in entrata. Potrebbe andar via anche Natan e se ciò dovesse verificarsi significherebbe sconfessare il mercato della scorsa stagione.

Antonio Conte ha chiesto che ci sia un ambiente assolutamente isolato in hotel a Rivisondoli. Non sono ammessi procuratori, sponsor, amici, parenti, ma in ritiro c’è chi deve lavorare e basta. Con l’addio di Ostigard il Napoli sostiene di stare a posto così come sta per ciò che riguarda la difesa. La cosa anomala è che Osimhen stia ancora in ritiro senza allenarsi e senza giocare, Conte non ha la possibilità di allenare Lukaku”.