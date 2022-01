De Maggio si porta avanti: "Fiorentina ferma 2 gare, Napoli gioca e poi si incrociano. E' falsato!"

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, si è così espresso poco fa nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Il Napoli gioca stasera, poi gioca con la Sampdoria, la Fiorentina invece salterà le prossime due con Udinese e Torino che hanno l’isolamento per 5 giorni. Poi c’è Napoli-Fiorentina di nuovo dopo tre giorni, per me si falsano le partite così. Il Napoli già in queste condizioni deve giocare due gare ravvicinate, la Fiorentina si ferma per due".