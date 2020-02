De Maggio si sbilancia: "Sono convinto che il Napoli farà fuori il Barcellona dalla Champions!"

Manca poco più di una settimana all'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona, poi nel mese di marzo sarà la volta di andare a giocare in trasferta, al Camp Nou, nella sfida che deciderà il doppio confronto. Dopo il successo sul Cagliari in casa Napoli c'è maggiore ottimismo e Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, in vista della Champions si sbilancia nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Sono convinto che il Napoli farà fuori il Barcellona dalla Champions League".