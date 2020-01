De Maggio: "Si sente la mancanza di Albiol, sicuri che il 4-3-3 sia la ricetta giusta?"

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato cosi della situazione in casa azzurra ai microfoni della trasmissione Radio Goal: "Qui ragioniamo tutti sul 4-3-3, l'anno scorso il Napopli di Ancelotti ha fatto 4-4-2 ed è arrivato secondo. Il 4-3-3 nasce nella prima stagioen di Sarri, io lo sto ripetendo a più ripreso: c'erano Reina, Albiol, Jorginho, Higuain senza dimenticare la corsia di sinistra, Gohulam-Hamsik. Albiol si sente la mancanza, il Napoli cerca un regista, non c'è Higuain e va bene c'è Mertens, Hamsik è andato via a gennaio, ma voi siete sicuri che la ricetta sia il 4-3-3? Ancelotti ha potuto fare un grande errore di valutazione magari sui centrocampisti, ha chiesto Llorente, Lozano, ha chiesto attaccanti esterni, ad oggi ci ritroviamo un Napoli monco e poco omogeneo, senza una guida difensiva in assenza di Albiol".