De Maggio sicuro: "Il problema del Napoli non è il modulo ma l'equilibrio! Fatte faville col 4-4-2"

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, soffermandosi sul possibile cambio modulo da parte del Napoli già nel prossimo match contro il Milan: "Solo gli stupidi non cambiano idea, e quando parliamo di Ancelotti parliamo di un top. Ma siccome con il 4-4-2 il Napoli fa faville in Champions, anche accettando i rischi, asfalta l'Atalanta, non credo sia un problema di modulo ma di equilibrio, magari non devi giocare con troppi esterni alti e troppi centrocampisti offensivi".