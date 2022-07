De Maggio su Kim: “Trattativa non semplice, ma era la primissima scelta del Napoli”

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal' e ha parlato dell’affare Kim

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal' e ha parlato dell’affare Kim. Il sudcoreano è al momento a Villa Stuart per le visite mediche. “Kim era la primissima scelta del Napoli per il dopo Koulibaly, in particolare di Giuntoli e Spalletti. Poi è arrivato il benestare di De Laurentiis. La trattativa non è stata semplice ma alla fine si è chiusa”.