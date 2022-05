De Maggio su tutte le furie con Spalletti: "A contestare sono i tifosi, la smetta di attaccare la stampa!"

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione 'Radio Goal' ha commentato così le parole di Luciano Spalletti

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione 'Radio Goal' ha commentato così le parole di Luciano Spalletti contro la stampa: "Caro Spalletti, lei non si offenderà. E' bravissimo come allenatore, ma quando vuole lezioni di comunicazione noi siamo qua. Lei ha detto che la stampa vuole distruggervi. La contestazione però non è della stampa, le uova marce sul pullman a lei e alla squadra le hanno lanciate i tifosi. Gli striscioni non li ha messi la stampa. C'è una netta e chiara insoddisfazione, ne prenda atto. Caro Spalletti, si limiti a fare l'allenatore. A fare il giornalista non è capace. La smetta di attaccare la stampa".