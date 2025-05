De Maggio svela: “Allegri? Nella testa di ADL c’è anche Klopp”

Sono ore caldissime per il futuro di Antonio Conte e della panchina del Napoli. In questi minuti è in corso a Roma un incontro fra Aurelio De Laurentiis e il tecnico salentino per decidere il futuro dell’allenatore. Il summit sta andando in scena dopo il ricevimento della squadra azzurra dal Papa questa mattina, con sede l'abitazione romana del numero uno del club partenopeo.

Sul tema si è espresso Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal: “Conte? Vi invito alla prudenza. Il Napoli non resterebbe spiazzato se Conte andasse via, tutti dicono Allegri, ma c’è anche Klopp nella testa di Aurelio De Laurentiis".