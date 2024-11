De Maggio svela: "Conte ha fatto due nomi a Manna per l'attacco. Uno è un sogno"

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, parlando anche di mercato e facendo una rivelazione in vista della prossima estate ma non solo.

“Il Napoli vorrebbe comprare Bonny a gennaio senza che si scateni un’asta e Conte ha dato due nomi per l’attacco del futuro, qualora arrivasse la Champions. Uno è un sogno. Con Lukaku, ovviamente, già in organico”.