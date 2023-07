De Maggio svela: “Sono scoppiato a piangere dopo un’intervista a Maradona”

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, è stato ospite del podcast ‘Solo per la maglia’

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, è stato ospite del podcast ‘Solo per la maglia’: “In assoluto l’intervista che più mi ha lasciato qualcosa è stata quella realizzata e Diego Armando Maradona. Avevo impiegato una vita intera ad intervistarlo, un giorno prima di Real Madrid-Napoli il direttore di Mediaset mi chiamò per dirmi di fiondarmi a Castel Volturno da Maradona. Mediaset aveva solo i diritti per filmare Maradona che incontrava Sarri e la squadra.

Chiedo a Stefano Ceci di poter fare due battute con Diego e lui mi dice di sì. Io a quel punto prendo il microfono e lo intervisto in maniera fredda, come se stessi tra amici. Finisco l’intervista, in macchina realizzo di aver intervistato Maradona e scoppio a piangere”.