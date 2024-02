De Maggio svela: "Un'incredibile scena tra Spalletti ed Elmas dimostra l'importanza di Luciano"

Valter De Maggio, giornalista, nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli ha svelato un retroscena.

Valter De Maggio, giornalista, nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli ha svelato un retroscena: “Una volta, prima di una partita con la Salernitana, assistetti a una scena incredibile.

Vidi parlare Elmas e Spalletti. I due avevano un rapporto bellissimo, sembravano padre e figlio. Baci, abbracci, le raccomandazioni del mister: ‘Mi raccomando, la prossima gara fai gol’. Io ero convinto che Elmas partisse titolare e stavo quasi per annunciarlo in radio. Invece Elmas partì dalla panchina…Ciò dimostra quanto Spalletti sia stato importante anche per coloro che giocavano meno, dava importanza a tutti i suoi calciatori”.