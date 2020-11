De Maggio: "Tifosi furiosi, ma gli episodi di moviola non devono essere un alibi"

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione 'Radio Goal' ha commentato così il k.o. del Napoli contro il Milan: "I tifosi del Napoli sono davvero furiosi, non è piaciuta la direzione arbitrale di Valeri. Il primo giallo a Bakayoko è sembrato eccessivo, se non inesistente, e ha condizionato tutta la sua partita. Gli episodi di moviola comunque non devono essere un alibi, le partite vanno analizzate. La squasra ha deluso e ora dovrà reagire in Europa League e con la Roma".