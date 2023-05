De Maggio: "Un appello a De Laurentiis, faccia qualcosa per Quagliarella"

Valter De Maggio nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli ha dichiarato

Valter De Maggio nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli ha dichiarato: "Sento di rivolgere un appello pubblico a De Laurentiis. Domenica prossima c'è Napoli-Samp e sarà l'ultimo match in Serie A di Quagliarella. Ci siamo rimasti male quando andò via, poi sono stati svelati i motivi, ovvero lo stalker che gli ha complicato la vita. Mi piacerebbe che oltre alla festa generale ci siano 5 minuti tutti per Quagliarella, tutto lo stadio a urlare 'Fabio, Fabio' perché lo merita, ha fatto una carriera straordinaria ed è un ragazzo d'oro".