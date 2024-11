De Maggio: "Voto 10 alla sfuriata di Conte! Era incazzato nero per le polemiche con l'Empoli"

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal: “Il calcio è bello perché ognuno ha le proprie considerazioni da fare rispetto a una partita. Ho visto un Napoli aggressivo e di personalità, una squadra lucida e l’Inter fino al goal di Calhanoglu non riusciva a trovare gli spazi e si affidava ai lunghi rilanci di Sommer. L’occasione della partita poi ce l’ha il Napoli e non l’Inter. Simone Inzaghi mi ha deluso perché a fine partita ha detto che avrebbe meritato l’Inter la vittoria, ha visto un’altra partita. La presenza di Buongiorno ha ridato serenità anche a Rrahmani. Oggi Buongiorno è un attimo sotto Bastoni e Calafiori, ma con Conte diventa il migliore e tra i primi in Europa.

Conte? L’ho trovato strepitoso sulla comunicazione, voto 10 per lui. Quella sfuriata la fa non per portare acqua al suo mulino perché il Napoli non ha perso. Conte ha specificato a più riprese che il problema arbitri non è legato al Napoli, lui apre al tema utilizzo del VAR. Da informazioni che ho ricevuto, Conte ad un certo punto, dopo quella sfuriata chiede anche scusa per essere andato su questo tema. Era incazzato nero per tutto il chiacchiericcio che c’era stato per il rigore assegnato al Napoli ad Empoli, un rigore netto. Se n’era parlato a lungo, ne ha parlato il direttore dell’Empoli anche. In quella domenica c’erano stati altri episodi dubbi come il mancato rosso a Douglas Luiz in Juventus-Lazio e i due goal annullati all’Udinese contro il Milan. Conte conosce bene il nostro paese e ieri è stato pronto a farsi sentire”.