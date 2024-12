De Maggio: “Zirkzee non verrà a Napoli! Bonny e Dorgu i primi obiettivi”

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Zirkzee? Per me non viene a Napoli, però se venisse dovrebbe essere escluso McTominay oppure non giocherebbero nè Kvara nè Politano se Zikrkzee dovesse giocare affianco a Lukaku. Simeone? A me risulta che Conte voglia tenerlo fino a fine stagione. Potrebbero arrivare 75 milioni per Osimhen ed a quel punto il Napoli potrebbe ipotizzare di fare qualche innesto importante. Il Napoli vuol prendere subito sia Bonny che Dorgu perchè a giugno sarebbe molto più complicato”.